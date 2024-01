Cosa ci dice del flirt con Alessia Marcuzzi? | agguato di Striscia a De Martino | come ne esce

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Stefano Derompe il silenzio. Dopo le rivelazioni dell'ex moglie Belen Rodriguez, il conduttore Raila sua sul presunto tradimento con. Raggiunto dala Notizia, che gli ha fatto recapitare un tapiro d'oro, l'ex ballerino afferma: "Certo. So che le persone vogliono vedere il sangue, ma non faccio il macellaio. L'unico giudella mia vita è mio figlio e mi spiace che abbia letto certe cose sui social". Parole che arrivano dopo la domanda, più schietta che mai, di Valerio Staffelli: "Smentisce anche la storia con?". Storia puntualmente smentita da De: "Non è vero". A confermare via Instagram la tresca tra l'ex marito e la conduttrice era stata proprio la modella ...

... immagina la sua donna che non è con lui, e nel suo ego,che se non è con lui allora non può essere che a cena con gli dei'. Capitolo Sanremo: 'Non era nelle mie intenzioni. Sanremo è una...Per quanto riguarda la sospensione dal gruppo,, 'ne prendo atto. È un fatto che accetto, ... Ma come ho già detto più volte, per primane parlerò con la magistratura', replica Pozzolo. 'Sono ..."La giustizia e le investigazioni - dice Nazzi - sono fattori umani e gli errori purtroppo ... "Se fosse stato un errore giudiziario - continua Nazzi - sarebbe una cosa molto grave. Però appunto, ...Alla vigilia di Torino-Napoli, con tutto il rispetto per Mazzocchi, il tecnico Walter Mazzarri non può dire che è arrivato un calciatore ... E ora da quel pianeta è sceso qualcuno che si sta chiedendo ...