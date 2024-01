Corrado Guzzanti fa a pezzi il politicamente corretto | “Se le minoranze si offendono è un problema loro”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)coglie l’occasione del suo ritorno in tv (dal 12 gennaio su Sky con la nuova stagione de I delitti del BarLume) per fare ail. Intervistato da Silvia Fumarola di Repubblica, rimpiange l’epoca della satira dei tempi di Prodi, Rutelli, Bertinotti. «Bei tempi. Sì, un po’ mi manca. Nel senso che un po’ ho nostalgia, e un po’ so che ci sono cose che stanno bene lì dove stanno. È talmente cambiato tutto…». Oggi su chi vorrebbe esercitarsi? «Volendo sono tutti parodiabili, anche troppo. Avverto un senso di futilità, anche quando vedo i miei colleghi, bravissimi. Ma è come se si fosse sgangherato qualcosa nel profondo, se si fosse perso il carattere eversivo, che c’era quando abbiamo cominciato».: “Il...

