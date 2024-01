Cori razzisti contro Lukaku | Cassazione conferma Daspo a tifoso Juventus di Vibo Valentia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La Corte disi è pronunciata quest’oggi e hato la validità delspiccato dalla questura di Torino per inei confronti di Romeludurante la sfida d’andata trae Inter nelle semifinali della scorsa Coppa Italia. Il destinatario del provvedimento, ricorda l’Ansa, è unbianconero residente a, al quale è stato impartito l’obbligo di presentarsi nella sede locale della Questura a fine primo tempo di ogni partita della Juve per i prossimi cinque anni. Ilè considerato valido dallaanche se, a livello di giustizia penale, la Procura ha già chiesto l’archiviazione per tenuità del fatto. Il ...