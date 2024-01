Corbyn sogna un partito che affossi Starmer e le sinistre pro Ucraina e Israele

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Jeremyha coltivato l’idea di formare un nuovofin da quando ha perso la leadership del Labour dopo la sconfitta epocale alle elezioni britanniche d... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

L’idea di un movimento illiberale che sfasci la sinistra nel momento in cui può ambire a tornare al governo è invero ghiottissima per l'ex leader del Labour. La rivalsa dopo la sospensione per ...