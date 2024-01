Coppa Italia | trionfo Lazio | Roma di nuovo k o | risse ed espulsioni nel finale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), 10 gennaio 2024 – Lasi impone 1-0 sullanei quarti didi, vince il derby grazie al gol su rigore di Zaccagni e approda in semidove attenderà la vincente tra Juventus e Frosinone. Mentre laviene eliminata diai quarti didella competizione. Gara nervosa nelcon tre espulsi, uno dellaPedro e due dellaAzmoun e Mancini. Sarri per il secondo derby di stagione sceglie a sorpresa in porta Mandas al posto dell’assente Provedel, mentre in attacco torna Felipe Anderson titolare al fianco di Castellanos e Zaccagni. A centrocampo c’è Vecino dal 1?. Mentre Mourinho opta per Rui Patricio in porta e ...

Approdano così in semifinale, dove attenderanno la vincente tra Juventus e Frosinone La Lazio si impone 1 - 0 sulla Roma nei quarti di finale di, vince il derby grazie al gol su rigore di Zaccagni e approda in semifinale dove attenderà la vincente tra Juventus e Frosinone. Mentre la Roma viene eliminata di nuovo ai quarti di ...Non poteva che finire così, essendo un derby senza pari: la Lazio festeggia e rimane in campo a saltare e ballare, con il presidente Lotito che abbraccia Zaccagni e gli altri giocatori sotto la Nord. ...In un derby tanto brutto quanto intenso a livello psicologico, la Lazio di Maurizio Sarri vince il derby di Coppa Italia contro la Roma e vola nella semifinale della competizione. A decidere la ...A breve Maurizio Sarri parlerà a tv e in conferenza stampa dopo il derby di Coppa Italia vinto contro la Roma per 1-0. Un bel regalo di compleanno per il tecnico che oggi compie 65 anni. Premendo il ...