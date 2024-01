Coppa Italia Primavera – Pagelle Fiorentina-Milan 4-2 | Malaspina roccioso

(Adnkronos) – Milan-Atalanta in programma oggi, mercoledì 10 gennaio, alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza. La gara di Coppa Italia è valida per i ... ()

Storica la partita contro l'nelladel Mondo del 1970 durante la quale rimase in campo con un braccio fasciato a causa di una spalla lussata L'ADDIO A FRANZ BECKENBAUER Il mondo dello ...Solo tre giorni prima, la medesima partita , stavolta giocata all'Allianz, per gli ottavi di, era finita in ben altra maniera, con uno sfavillante punteggio di 6 a 1! L'aggettivo ...Dopo quella partita ci si aspettava che avrebbe iniziato a ottenere risultati soddisfacenti. Poi il Frosinone si è presentato a Fuorigrotta per la Coppa Italia e ha vinto 4-0". Inoltre, si legge: ...Il match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2023/2024 tra Lazio e Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Inviato all’Olimpico) – Dopo la vittoria di Udine, la Lazio ...