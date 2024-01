Coppa Italia Primavera – Fiorentina-Milan 3-2 | Braschi completa la rimonta | LIVE

Il tecnico dell’ Atalanta Gasperini ha convocato 23 calciatori per la sfida di questa sera in casa del Milan , valida per i quarti di finale di Coppa ... (sportface)

Allegri non vuole pensare alla corsa con l’Inter per vincere la Serie A, anche perché la Juventus nella prossima giornata giocherà soltanto martedì ... ()

Parlamento chiuso causa derby. Alle 18 di oggi allo stadio Olimpico si gioca il quarto di finale ditra Roma e Lazio e Camera e Senato hanno deciso di fermare i lavori in anticipo rispetto al previsto. Chi per andare allo stadio - tra ministri e parlamentari ci sono molti tifosi delle ...Poi il Frosinone si è presentato a Fuorigrotta per lae ha vinto 4 - 0. Sotto la guida di Garcia, i giocatori hanno tirato fuori la loro frustrazione nei confronti dell'allenatore; ...Loftus Cheek ha presentato la sfida di domani sera tra il Milan e l’Atalanta, valida per i Quarti di finale di Coppa Italia Loftus-Cheek ha rilasciato delle dichiarazioni ai… Leggi ...La Primavera in campo per la Coppa Italia contro la Fiorentina al Viola Park: sorpresa fra i convocati, c'è il figlio di Ibrahimovic ...