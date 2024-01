Coppa Italia – Milan-Atalanta | la diretta della partita | LIVE NEWS

... Giorgia Collomb (Cs Carabinieri; prima Under 18), alla sua undicesima apparizione inEuropa, ... del Grand Prix, e miglior crono fatto registrare dal tedesco Felix Roesle (1'02"89). In 12° ...TORINO - La scenderà in campo giovedì chiudendo il programma dei quarti di finale della. I bianconeri ospiteranno (ore 21) il Frosinone per affrontare la vincente in una serata che potrebbe diventare storica per l'allenatore della Juve Massimiliano Allegri : infatti con un ...Il derby è arrivato, alle 18.00 sarà Lazio–Roma, in palio la Semifinale di Coppa Italia. Sarri e Mourinho non vogliono cali di tensione, un derby che come sempre vale doppio. I due allenatori hanno ...E’ tempo di bilanci per la Coppa Italia Fiocchi di biathlon, che nel weekend ad poco trascorso ha fatto tappa a Forni Avoltri, dove, nella Carnia Arena, gli atleti si sono cimentati in due giorni di ...