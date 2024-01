Coppa Italia – Milan-Atalanta 1-2 | fa il suo esordio Terracciano | LIVE NEWS

Roma, 10 gennaio 2024 – Non c’è pace per Josè Mourinho nei derby: dal suo arrivo nella Capitale, la Roma ha vinto solo una stracittadina. Una ... (ilfaroonline)

AGI - Tensioni tra ultrà giallorossi e polizia nel post partita del derby tra Lazio e Roma che ha regalato ai biancocelesti di Maurizio Sarri la qualificazione alla semifinale di. Circa 200 tifosi romanisti si sono diretti verso Ponte Milvio per cercare lo scontro con i laziali. In via Consalvi, piazza Mancini e via del Pinturicchio sono stati pero' bloccati dalla ...... ma non mi sembrava il caso di fare polemiche o scenate" Il centrocampista giallorosso Edoardo Bove colpito da una bottiglia in testa mentre usciva dal campo durante il derby ditra ...Tutto taceva, almeno fino a stasera, 10 gennaio, quando l'attaccante della Lazio ha deciso di rendere memorabile il suo gol nel derby di Coppa Italia con la Roma. Il primo del derby Lazio-Roma. Le due ...Al derby di Coppa Italia tra Roma e Lazio si sono viste braccia tese e gesti fascisti, dopo il caso di Acca Larenzia. Prima della partita allo Stadio Olimpico un gruppo di tifosi bianco-celesti si è ...