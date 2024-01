Coppa Italia – Milan-Atalanta 1-2 | entrati negli ultimi minuti del match | LIVE NEWS

Alla sesta sfida contro la Roma ha conquistato la quarta vittoria e la qualificazione alla semifinale di: un'impresa in cui era riuscito solo un'icona come Sven - Goran Eriksson, il ...23.02, quarto Milan - Atalanta 1 - 2 Colpo Atalanta al 'Meazza':Milan battuto 1 - 2 in rimonta. In semifinale i nerazzurri affronteranno la Fiorentina. Finisce laper i rossoneri ...Dopo il verdetto dato dal derby della Capitale, è arrivato anche quello di San Siro. Può festeggiare l'Atalanta, che ha superato il Milan a San Siro in rimonta per 2-1. Dopo la rete iniziale di Leao, ...L'Atalanta si impone 2-1 sul Milan a San Siro e si qualifica per la semifinale di Coppa Italia dove affronterà la Fiorentina. I nerazzurri sbancano Milano grazie alla doppietta ...