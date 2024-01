Coppa Italia – Milan-Atalanta 0-0 | rossoneri molto propositivi | LIVE NEWS

Della qualificazione innon mi importava nulla. Nel derby non contano neanche i tre punti in campionato. Queste partite vanno giocate per la gente che vive per te, per loro. Quindi siamo ...La Juventus per la gara contro il Frosinone didi giovedì 11 gennaio avrà alcune defezioni importanti. Infatti, mancheranno Federico Chiesa e Adrien Rabiot che sono alle prese con acciacchi fisici. Entrambi puntano a rientrare per la ...Filippo Galli ha parlato nel pre-partita di Milan Atalanta, sfida valevole per i quarti di Coppa Italia. PAROLE – «È una partita difficile per il Milan. L’Atalanta non avendo una vera punta, un ...Edoardo Bove, centrocampista della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match di Coppa Italia perso contro la Lazio per 1 a 0. Ecco le sue dichiarazioni sul compagno di squadra ...