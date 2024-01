Coppa Italia | Lazio-Roma | le pagelle | Sarri batte Mou | fa suo il derby e vola in semifinale

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La formazione biancoceleste fa sua la stracittadina per 1-0, con un gol su rigore di Zaccagni provocato dal nuovo arrivato Huijsen, malissimo la squadra giallorossa che fa un solo tiro in porta al novantesimo Lafa suo ilin. Risultato meritatissimo, anche perché ha giocato la stracittadina, mentre laha solo guardato, cercando di approfittare di qualche svarione che non c’è mai stato. Gara tranquilla fino al vantaggio laziale e poi nel finale con qualche colpo proibito di troppo, con l’espulsione di Pedro e scintille tra Azmoun e Guendonzi. E con l’espulsione a gara finita di Mancini che doveva essere mandato via nell’episodio con Pedro. Un momento della sfida ditra(Ansa ...

Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla sfida fra Milan e Atalanta, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia (pianetamilan)

Con la vittoria sulla Roma , la Lazio passa il turno in Coppa Italia e si appresta a vivere una doppia sfida in semifinale . Qui i biancocelesti ... (calciomercato)

... valido per i quarti di, tra Lazio e Roma. Saranno, infatti, proprio i biancocelesti a sfidare i bianconeri di Allegri - nel caso avranno, domani, la meglio sul Frosinone - nella ...20.02, quarti: Lazio - Roma 1 - 0 La Lazio accede alla semifinale superando la Roma nel derby dei quarti. Primo tempo teso, ma senza emozioni. La ripresa si 'apre' subito col colpo di testa di ...In un derby tanto brutto quanto intenso a livello psicologico, la Lazio di Maurizio Sarri vince il derby di Coppa Italia contro la Roma e vola nella semifinale della competizione. A decidere la ...A breve Maurizio Sarri parlerà a tv e in conferenza stampa dopo il derby di Coppa Italia vinto contro la Roma per 1-0. Un bel regalo di compleanno per il tecnico che oggi compie 65 anni. Premendo il ...