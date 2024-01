Coppa Italia | la Fiorentina stende il Bologna ai calci di rigore

23.50, Fiorentina in semifinale Fiorentina prima semifinalista: Bologna sconfitto 5 - 4 ai rigori (0 - 0 al 120'). Gara a ritmi soft. Skorupski attento su Kayode, Zirkzee scheggia la traversa ...Al Franchi, il match valido per i quarti ditra Fiorentina e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi, Fiorentina e Bologna si affrontano nel match valido per i quarti di finale di. ...Tre anni, tre semifinali di Coppa Italia. Nessun allenatore prima di Italiano era riuscito in questa impresa. Al Franchi va in scena una gara combattutissima tra Fiorentina a Bologna che nonostante le ...Daniele Orsato è l'arbitro designato a dirigere il derby Lazio-Roma di mercoledì 10 gennaio alle 18. Assistenti di line saranno Imperiale e Rossi, quarto uomo Manganiello, mentre in sala Var ci ...