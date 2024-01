Coppa Italia 2023 2024 | i risultati

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tutto pronto per la. L’Inter difenderà il titolo dopo la vittoria nella scorsa stagione ai danni della Fiorentina, ma sono tante le big del campionato che sognano di trionfare il prossimo 15 maggio. Si parte con il turno preliminare, ma le big (cioè le prime otto teste di serie) entreranno in scena solo agli ottavi di finale. Sportface.it vi accompagnerà nel lungo percorso che porterà alla finalissima di Roma, con dirette, approfondimenti e analisi. Qui potrete trovare tutti idella rassegna. QUARTI DI FINALE Martedì 9 gennaio Ore 21:00, Fiorentina-Bologna 5-4 dcr Mercoledì 10 gennaio Ore 18:00, Lazio-Roma Ore 21:00, Milan-Atalanta Giovedì 11 gennaio Ore 21:00, Juventus-Frosinone OTTAVI DI FINALE Martedì 5 dicembre Ore 21:00, Lazio-Genoa 1-0 (5? ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per i quarti di finale di2023/24: pagelle Fiorentina - Bologna Le pagelle dei protagonisti del match tra Fiorentina e Bologna, valido per i quarti di finale di2023/24. ...Al Franchi, il match valido per i quarti ditra Fiorentina e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Franchi, Fiorentina e Bologna si affrontano nel match valido per i quarti di finale di. ...Capace di eliminare l’Inter dalla Coppa Italia agli ottavi di finale, il Bologna di Freuler e Aebischer (ma privo dell’infortunato Ndoye) è stato eliminato nei quarti dalla Fiorentina, che al Franchi ...120 minuti senza gol al Franchi, i rigori decideranno chi tra Fiorentina e Bologna andrà in semifinale di Coppa Italia. Rompe il ghiaccio col match Saelemaekers da lontano, ma tutto il primo quarto è ...