Coppa del Mondo Sci Alpino | Casse è terzo in prova | “Per la gara sono pronto”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Wengen – Arriva un ottimoposto dalladeldi Scia Wengen. Lamaschile di discesa libera, della giornata di oggi, ha visto Mattiaterminare tra i primi classificati. L’Azzurro è stato il migliore degli italiani: “Come si fa a non fare discesa in queste condizioni, con questa pista e questo tempo? E’ davvero bellissimo! – ha detto, come riporta la nota di fisi.org – E non si tratterà di discesa corta o lunga,comunque due discese a Wengen, una pista davvero esigente. Sarrazin è in gran forma, Odermatt ha dichiarato che vuole vincerla.tanti gli atleti forti in pista. Vedremo cosa succederà. Per quello che mi riguarda oggi ho fatto una buona, c’è ancora da limare ...