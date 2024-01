Coppa d’Africa | vetrina di talenti | le accademie locali forgiano una nuova generazione di top player

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Karim Konaté, Lamine Camara e Kamory Doumbia. Segnatevi questi nomi, se già non li conoscete. Sono solo alcune tra le più luccicanti pepite d’oro nelladella prossima. Oltre a costare già parecchio e a essere già nei radar dei top club europei, hanno in comune anche un’altra cosa: sono tra i più ricercati pezzi da esportazione di alcune delle principalicalcistiche attive nel continente africano. Quello dellefondate e/o gestite in collaborazione con partner europei, infatti, è un fenomeno molto diffuso in Africa Occidentale e Centrale. Ladorata del Senegal, che negli ultimi due anni ha vinto qualsiasi cosa a livello continentale dai senior alla U17, deve tutto o quasi alle tante realtà accademiche spuntate nel Paese all’alba del ...

Josè Mourinho deve fare a meno di Chris Smalling (fastidio tendineo), Abraham (lungo recupero), Renato Sanches (trauma distorsivo alla caviglia), Aouar e Ndicka (). Persino Rui Patricio ...In palio l'accesso alle semifinali diItalia e per questo in un momento in cui la rosa, tra infortuni e indisponibili per la, è corta e i risultati non arrivano, per superare lo ...