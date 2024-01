Convocati Atalanta | De Ketelaere recupera per il Milan

Ecco i Convocati di Gian Piero Gasperini in vista della gara che la sua Atalanta dovrà affrontare in trasferta la Roma all’Olimpico In vista ... (calcionews24)

Ecco i Convocati di Gian Piero Gasperini in vista della gara che la sua Atalanta dovrà affrontare in trasferta la Roma per la Coppa Italia In ... (calcionews24)

Il tecnico dell’ Atalanta Gasperini ha convocato 23 calciatori per la sfida di questa sera in casa del Milan , valida per i quarti di finale di Coppa ... (sportface)

Sead Kolasinac e Charles De Ketelaere sono stati regolarmentedall'in vista del quarto di finale di Coppa Italia stasera a San Siro contro il Milan. Il difensore bosniaco e l'attaccante belga, in forse alla vigilia perché usciti acciaccati ...Ecco idi Gian Piero Gasperini in vista della gara che la suadovrà affrontare in trasferta la Roma per la Coppa Italia In vista della sfida Milan -di Coppa Italia, il tecnico ...l’attaccante argentino sta provando con una determinazione feroce a rientrare in tempo utile per essere almeno inserito nei convocati della competizione, in anticipo di due-tre settimane sulle ...Sead Kolasinac e Charles De Ketelaere sono stati regolarmente convocati dall'Atalanta in vista del quarto di finale di Coppa Italia stasera a San Siro contro il Milan. Il difensore bosniaco e ...