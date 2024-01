Con i giovani spariscono i contanti | il 90% usa bancomat | carte di credito e app

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Di finanza conoscono poco, anche se quasi la metà di essi è abituata a risparmiare. Usano gli strumenti di pagamento e rispettano le scadenze, ma non ritengono necessario pianificare il proprio futuro economico né tantomeno investire in un fondo pensione. È la fotografia deiitaliani scattata da Bankitalia nell’ultima indagine riguardante l’alfabetizzazione finanziaria e le competenze di finanza digitale degli individui con un’età compresa fra i 18 e i 34 anni. Secondo lo studio, inoltre, tre intervistati su quattro detengono un conto corrente e iche detengono almeno una carta – di debito,, o prepagata – sono il 90 per cento, mentre solo il 14 per cento ha sottoscritto, almeno una volta, azioni o obbligazioni. Bassa alfabetizzazione finanziaria Quanto alle competenze finanziarie, poco più di un giovane su tre ...