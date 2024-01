Compra la tomba | ma accade l’impensabile | choc al cimitero

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)lamaal– C’è chi cerca di scansare il pensiero della morte e chi invece non desidera farsi trovare impreparato. Come scriveva il grande giornalista italiano Dino Buzzati la morte ce la portiamo sulle spalle da quando nasciamo e via via che andiamo avanti ci risale millimetro per millimetro. Probabilmente per questa ragione un’anziana signora, assai previdente, aveva deciso di acquistare un loculo. Quando si è recata alla donna però ha ricevuto una brutta sorpresa. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Tragedia in Italia, una mamma si lancia dal nono piano con la figlia: le condizioni Leggi anche: Lutto nella musica, è morta la moglie del famosissimo cantante L’anziana donna aveva ...