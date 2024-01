Commercio a Bergamo | attività in aumento | tengono i negozi di vicinato

(Di mercoledì 10 gennaio 2024). Ilè vivo e la città continua a essere attrattiva: non è un’opinione, ma la prima evidenza che emerge dai dati al 31 dicembre 2023 sul numero dicommerciali in città. Sono 7077 quelle che risultano attive in città dal tradizionale report realizzato dagli uffici del Comune di, un dato superiore a quello registrano al 31/12/2022, quando lecittadine risultarono essere 6.763. I dati del capoluogo restituiscono quindi una tenuta del settore in città: come evidenziato anche durante la discussione sul Piano di Governo del Territorio, ilsi caratterizza per un marcato livello di ricambio e rigenerazione, ovvero alla chiusura di un’segue una riapertura in tempi ...

Gori e Viscardi: «Settore vivo in città». Il commercio a Bergamo è vivo e la città continua a essere attrattiva: non è un'opinione, ma la prima evidenza che emerge dai dati al 31 dicembre 2023 sul ...