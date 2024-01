Commando armato irrompe in uno studio televisivo | spari in diretta

Un commando armato ha sequestra to in pieno giorno due anziani e la loro collaboratrice domestica, nel pieno centro di Ostia , per rapina rli di oltre ... (ilcorrieredellacitta)

... che confina con l'Ecuador, per il "conflittointerno" innescato nel vicino Paese dalle ... Gli uomini delsono stati arrestati. "Il ministro degli Interni, Víctor Torres Falcón, ha ...... che confina con l'Ecuador, per il "conflittointerno" innescato nel vicino Paese dalle ... Leggi anche Ecuador nel caos,con armi e dinamite irrompe in tv - VideoLa seconda città del Paese è stata l’epicentro dell’offensiva da parte di commando legati alla criminalità organizzata ... Noboa, ha denunciato l’esistenza di un «conflitto armato interno» nel Paese e ...Ecuador, Daniel Noboa ha dichiarato lo stato di conflitto armato interno, motivata dall'invasione di un gruppo armato in un canale televisivo a Guayaquil e da attacchi simultanei in diverse città, che ...