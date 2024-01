Commando armato irrompe in diretta tv | 10 morti in Ecuador | stato di emergenza in tutto il Paese

Alta tensione in Ecuador. Martedì 9 gennaio, intorno alle 14.20, un Commando di uomini armati e incappucciati ha fatto irruzione […] (perizona)

Ostia - commando armato sequestra e rapina in casa coppia di anziani : bottino da 200mila euro

Un commando armato ha sequestrato in pieno giorno due anziani e la loro collaboratrice domestica, nel pieno centro di Ostia, per rapinarli di oltre ... (ilcorrieredellacitta)