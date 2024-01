' comincia a sembrare un' operazione mediatica alla lady d' selvaggia lucarelli svelena

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Estratto dell'articolo di Sara Orlandini per www.leggo.it ILARY BLASI - CHE STUPIDA Ilary Blasi è pronta a raccontare un'ulteriore verità (dopo il film Netflix 'Unica') sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti ...

Estratto dell'articolo di Sara Orlandini per www.leggo.it ILARY BLASI - CHE STUPIDA Ilary Blasi è pronta a raccontare un'ulteriore verità (dopo il film Netflix 'Unica') sulla fine del suo matrimonio ..."Il clichéun disco rotto, e la gente prende tali promesse con le pinze perché nessuno ha effettivamente sentito parlare di qualcuno che è stato portato in tribunale o condannato ...Ilary Blasi è pronta a raccontare un'ulteriore verità (dopo il film Netflix "Unica") sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti ma, ..."Stupida", Ilary Blasi, non sembra proprio. Anche se il suo primo libro autobiografico annunciato ieri si intitola proprio così, l'operazione mediatica che la conduttrice ...