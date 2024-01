Come Cagliari-Lecce è diventata un meme in Turchia

In via Cao di San Marco, cosìattorno a due lati del Parco della musica, in via Giudice Torbeno e via dei Giudicati, dall'altro lato dell'hotel. Spazio anche a qualche attraversamento pedonale ...... il sindaco uscente di, Paolo Truzzu. Dura la replica di Crippa che si dice perplesso sulle motivazioni che spingerebbero a tale scelta, affermando"ripercuotere la forza elettorale ...Continua la telenovela tra Cagliari e Pereiro, fino a ieri vicinissimo a firmare con la Ternana, ma ad oggi ancora presente nella rosa rossoblù. Come riportato da L’Unione Sarda, la sua cessione è ...Pessime notizie in casa Cagliari. Nell'ultimo turno di campionato, infatti, è andato ko anche Gaetano Oristanio, come annunciato dallo stesso club sardo: "A seguito di un trauma contusivo riportato ne ...