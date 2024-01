Colpo in Serie A | la lotta salvezza si infiamma

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Si accende il mercato con molti calciatori sul punto di partenza. Le squadre inper lasono alla ricerca delgiusto per provare a rimettere in sesto la stagione. Il calciomercato è ormai entrato nel vivo. Tra entrate ed uscite sono molti i calciatori che valutano l’idea del trasferimento restando nel nostro campionato o andando all’estero. C’è la voglia di riscatto da parte di alcuni e l’intenzione di giocare di più da parte di altri. Le società che si stanno muovendo maggiormente in questo momento sono quelle inper laandando alla ricerca di quelche potrebbe far risalire la classifica e permettere la permanenza inA anche il prossimo anno. Nella zona calda della classifica ci sono 7 squadre in 7 punti e, di ...