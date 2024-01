Colpo di scena Piqué | è ufficiale | “Torno nel calcio”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) “nel”,diGerard. Arriva l’annuncio dell’ex difensore del Barcellona e della Nazionale spagnola. In questi anni ilsi è rivelato come un mondo in evoluzione per tutti i protagonisti che ne fanno parte. Ex calciatori diventati allenatori, dirigenti o giornalisti, promesse di questo sport diventate campioni e top player. Negli ultimi anni abbiamo visto affermarsi diversi tecnici, che non molte stagioni prima erano delle stelle in mezzo al campo, grazie alle loro giocate che hanno stupito il mondo. Si potrebbero fare diversi esempi, ma facendo riferimento al presente i nomi che vengono fuori facilmente sono Xabi Alonso e Xavi Hernandez. Il primo si sta rendendo protagonista di una stagione eccellente con il Bayer Leverkusen, attualmente primo in ...

Su chi esplose ilnon ci fu mai certezza, così come non ce n'è mai stata sugli autori del ... mentre a Venezia andava inil Capodanno autarchico, a Nizza con tanto di striscione: 'Niente ...Aggiornamenti di calciomercato sul futuro del giocatore. C'è la mano di Allegri in questo affare. C'è un altrodirelativo aldi calciomercato. Il tecnico ha bloccato il suo acquisto: adesso per lui si aprono le porte di un'altra società europea. Ecco tutti i dettagli su questo affare di ...Colpo di scena nella trattativa tra Tottenham e Genoa per Radu Dragusin, un inserimento del Bayern Monaco rischia di far saltare l'affare, come riporta Sky Sport. Il club italiano e il Tottenham hanno ...Colpo di scena nella trattativa tra Tottenham e Genoa per Radu Dragusin, un inserimento del Bayern Monaco rischia di far saltare l'affare.