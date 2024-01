Colombo a CM | 'Spero che Maldini mi porti tanti assist | tornare al Milan sarebbe un sogno'

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L'attaccante Lorenzo, in prestito dalal Monza, ha parlato a Calciomercato.com a margine dell'evento "Chi segna vince"...

... la Giana, che ha fatto un girone di andata ottimo " continua, che domani dovrà trovare un ... Tutti devono essere utili alla squadra, e i ragazzi questolo capiscano". IL MERCATO 'LO FA ...Eugeniovuole tornare con Greta: 'Voglio riprendermela!' "Con Greta è stato un colpo di ... Greta: 'sia per Bea, ma perché ieri no e oggi sì' 👏👏👏 #GrandeFratello ...Dopo l'avvistamento clamoroso, Eugenio Colombo fa chiarezza sulla natura dei suoi rapporti con l'ex Francesca Del Taglia.Continuano le voci di mercato inerenti al prossimo difensore centrale targato SSC Napoli. La news dall’Argentina rivela un nuovo possibile nome. Se già non fosse… Leggi ...