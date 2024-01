Colf | badanti e babysitter | gli aumenti dei minimi retributivi 2024

Preoccupazione per le famiglie italiane : con l’inflazione alle stelle, aumentano i costi anche per tenere colf e badanti in casa. Il 2024 porterà ... (ilcorrieredellacitta)

Cambiano ancora le retribuzioni pere lavoratori domestici . Per effetto dell'inflazione lo stipendio diviene rivisto al rialzo, aumentando i minimi stipendiali a cui le famiglie devono attenersi. Dopo l'......ePensionestranieri Quanti contributi versano per la pensioneMinimi retributivi 2024 per lavoro domestico Come si calcolano i contributi diEsempi ...Aggiornato lo stipendio di colf e badanti. Ma non viene applicato il tasso di rivalutazione: le associazioni sindacali e datoriali si sono accordate per un aumento ridotto. Ecco le nuove tabelle.Tra i vari aumenti previsti con l’arrivo del 2024 c’è anche quello, seppur contenuto, destinato a colf e badanti. Proprio in questi giorni è stato ratificato dalla Commissione nazionale per ...