Cinque denunciati Così la Digos smentisce la Boldrini sui saluti romani

Le opposizioni chiedono una presa di posizione di Meloni. Salvini: 'Fascismo e comunismo sconfitti dalla storia'. Liberali Ue: 'Immagini scioccanti'Sonole persone denunciate e decine quelle identificate dalla Digos, dopo la trasmissione della prima informativa sulla commemorazione di Acca Larenzia dello scorso 7 gennaio. Come riporta ...Decine di identificati e cinque denunciati per la commemorazione di Acca Larentia. La procura di Roma sta valutando se aprire un’inchiesta per apologia di fascismo. Intanto una prima informativa è ...Sono al momento cinque le persone denunciate in relazione alla commemorazione di Acca Larentia durante la quale è stato fatto il saluto romano. (ANSA) ...