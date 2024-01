Cinema in lutto | addio a Adam Jendoubi

(Di mercoledì 10 gennaio 2024), un giovane attore e modello napoletano di 23 anni, è tragicamente scomparso a seguito di un grave incidente stradale. Originario di Napoli, con radici tunisine e polacche,era noto per il suo ruolo nel film “La paranza dei bambini” e per le sue partecipazioni ai videoclip del cantautore napoletano Liberato. L’incidente è avvenuto nella mattinata del 1° gennaio, quandoha perso il controllo del suo scooter Honda SH 125 in viale delle Terme, a Castellammare di Stabia. È stato immediatamente soccorso e trasportato in terapia intensiva all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove si trovava in pericolo di vita. Le sue condizioni sono state stabilizzate, ma rimanevano estremamente gravi a causa di fratture multiple al cranio. La sua prematura scomparsa ha suscitato grande ...

