Cina-USA | Susan Gong | giovani contribuiranno a migliore comprensione

Roma, 10 gen. (askanews) – Sono elezioni cruciali non solo per l’assetto delle relazioni tra i paesi dell’Asia orientale, ma per la configurazione ... (ildenaro)

... la posta in gioco è naturalmente il rapporto con lache ritiene la riunificazione con l'isola ... come ricordavamo sopra, se consumi e mercato del lavoro negliresistono, i tassi potrebbero ...Il capo della diplomaziapropone un piano per smorzare il conflitto e rafforzare gli aiuti, con ... Bolivia e Pakistan mentre non si sono registrate dichiarazioni ufficiali di Russia,o ...Generali si rafforza in Cina, diventando azionista del 100% di Generali China Insurance Company Limited, acquistando il 51% da China National Petroleum Corporation per un corrispettivo di circa 99 mil ...Per rendere omaggio a Marco Polo in occasione dei 700 anni dalla morte, avvenuta nel 1324 e celebrare i legami economici e culturali tra Italia e Cina il Consolato generale d'Italia a Shanghai organiz ...