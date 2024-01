Cina | tutto pronto per la tempesta perfetta | il mondo in pericolo | cosa può accadere nel 2024

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Mentre gli occhi delsono fissi da quasi due anni su Ucraina e Gaza, un conflitto subdolo, a bassa intensità, è in corso a migliaia di chilometri: nello Stretto di Taiwan. Un conflitto che Claudio Pagliara, corrispondente Rai da Washington dopo anni trascorsi nello stesso ruolo a Pechino, descrive come il preludio a una possibileche precipiterebbe ilin una terza guerra mondiale. Il suo è un punto di vista particolarmente privilegiato perché a scatenare l'armageddon sarebbero proprio Stati Uniti e, le due superpotenze che ha avuto modo di conoscere a fondo, vivendoci per anni, da corrispondente della televisione italiana. “” è il titolo che ha voluto dare al suo libro (Piemme) in cui racconta...