Cina | lancio del Chang’e-6 previsto per prima meta’ del 2024

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pechino, 10 gen – (Xinhua) – Ildella sonda lunare cinese-6 e’per ladi quest’anno, ha dichiarato oggi la China National Space Administration. I prodotti per la sonda lunare-6 sono stati trasportati al Sito didei veicoli spaziali di Wenchang, nella provincia meridionale di Hainan, e i test di pre-saranno effettuati come, ha dichiarato l’agenzia. Attualmente le strutture del sito disono in buone condizioni e i lavori preparatori sono in corso come da programma, ha aggiunto la China National Space Administration. (Xin) Agenzia Xinhua

Pechino, 10 gen - (Xinhua) - Il lancio della sonda lunare cinese Chang'e-6 e' previsto per la prima meta' di quest'anno, ha dichiarato oggi la China ...