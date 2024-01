Cina | Guangxi | raro filmato di cucciolo di langur dalla testa bianca

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pechino, 10 gen – (Xinhua) – Un: un neonato di, una specie estremamente a rischio unica in, e’ stato avvistato in un habitat a Chongzuo, nelcinese. Agenzia Xinhua

Wuzhou , 07 dic – (Xinhua) – Studenti si esercitano a suonare il guzheng, una cetra classica cinese, in una scuola della cittadina di ... (romadailynews)

Liuzhou , 28 dic – (Xinhua) – Tecnici al lavoro su una linea di produzione di un’azienda che fabbrica batterie per veicoli a nuova ... (romadailynews)

Pechino, 10 gen – (Xinhua) – Un filmato raro : un neonato di langur dalla testa bianca , una specie estremamente a rischio unica in Cina , e’ stato ... (romadailynews)

Altri se ne trovano nell'Henan, nel Guangdong, nel, nello Shandong e nel Sichuan. Simili ... Proprio come accade periodicamente in. La scorsa primavera è scoppiata una nuova ondata di peste ...... mentre i propulsori laterali del razzo Long March 3B sono precipitati nella regione delnel sud della. I filmati dei passanti condivisi sul social network cinese Weibo, mostrano ...Il suino è passato dall’essere un animale da cortile, sinonimo di ricchezza e abbondanza, spesso protagonista nei racconti popolari, a simbolo dello sviluppo sfrenato del Dragone. Che non riesce più a ...I residenti di un villaggio cinese hanno registrato la caduta di un razzo spaziale nei pressi della regione di Guangxi, nel sud della Cina. Nel video è possibile vedere uno dei razzi ausiliari ...