Cina | giovani laureati cercano equilibrio vita-lavoro con “occupazioni leggere”

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Shenyang, 10 gen – (Xinhua) – La scorsa estate, la studentessa di laurea magistrale Hongda (pseudonimo) ha intrapreso un apprendistato presso un panificio, dove si e’ immersa nell’arte della panificazione per 10 giorni. “Ho sempre avuto il desiderio di imparare quest’arte, considerandola un’abilita’ aggiuntiva e un percorso di carriera alternativo”, ha dichiarato la ragazza. Per Hongda, la gratificazione immediata di “preparare una torta” le da’ un profondo senso di realizzazione. “Fare il pane mi da’ una grande felicita’. I risultati tangibili e il significato della preparazione di una deliziosa pagnotta sono per me piu’ importanti della memorizzazione nei corsi accademici”, ha affermato Hongda. Come la ragazza, molti studenti universitari econsiderano i lavori “leggeri” come un’opportunita’ per acquisire competenze uniche e si divertono a ...