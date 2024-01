Cina | compie progressi in analisi di dati su ferrovie ad alta velocita’

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Pechino, 10 gen – (Xinhua) – Laha compiutonell’e nell’elaborazione dimassivi per i treni ad, secondo quanto riportato oggi dal “Science and Technology Daily”. Imassivi contengono le informazioni chiave di diversi sottosistemi, come trazione, frenatura, temperatura degli assi, porte del treno e aria condizionata, e sono di grande importanza per il monitoraggio della sicurezza ferroviaria ade per la gestione del ciclo di vita che comprende progettazione, produzione, funzionamento e manutenzione. Il sistema died elaborazione utilizza tecnologie come la comunicazione 5G di nuova generazione e un motore didei big ...