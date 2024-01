(Di mercoledì 10 gennaio 2024), 10 gen – (Xinhua) – Unasullae’ stataieri presso il Jinsha Site Museum nella citta’ sud-occidentale cinese di. Lapresenta 168 oggetti o serie di reperti provenienti da 14 musei del Peru’, tra cui manufatti in osso, ceramiche, metalli, oggetti in gres e legno, tessuti, dipinti e mummie. Lae’ stata aperta al pubblico oggi e durera’ fino al 10 aprile. Offre anche tour panoramici online a 360 gradi e trasmissioni in diretta. La, una delle tre principalidelle Americhe, ebbe origine nelle Ande peruviane. Prospero’ tra il XV e il XVI secolo d.C., lasciando reperti storici e culturali di fama mondiale. La ...

Chengdu, 10 gen - (Xinhua) - Una mostra sulla civilta' Inca e' stata inaugurata ieri presso il Jinsha Site Museum nella citta' sud-occidentale cinese di Chengdu. Il ping pong, sport dinamico e coinvolgente, continua a tessere legami tra nazioni e continenti, e uno dei nostri ambasciatori più illustri in questo campo è il talentuoso Massimo Costantini.