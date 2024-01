Cina agli Usa | basta armi a Taiwan | nessuna concessione su questo tema

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) (Adnkronos) – Washington smetta di armare, non ne sostenga l'indipendenza e rispetti il principio di una sola. A chiederlo, sottolineando che non intende fare "alcunasu", è stato il ministero della Difesa cinese nel corso di un incontro di lavoro a Washington tra funzionari dell'Ufficio cinese per la cooperazione militare

La Cina 'non scenderà mai a compromessi e non farà mai marcia indietro sulla questione di Taiwan '. È quanto ha chiarito la delegazione militare di ... (247.libero)

'Pechino non scenderà mai a compromessi sulla questione di Taiwan e richiedeStati Uniti di rispettare il principio della Unica, di attuare con serietà gli impegni pertinenti, di smettere ...Questa caratteristica permetteràutenti di passare agevolmente da un'app all'altra e di accedere ai servizi con un semplice gesto. In, Magic Portal supporterà oltre 100 applicazioni ...(Adnkronos) - Washington smetta di armare Taiwan, non ne sostenga l'indipendenza e rispetti il principio di una sola Cina. A chiederlo, sottolineando che non intende fare "alcuna concessione su questo ..."Pechino non scenderà mai a compromessi sulla questione di Taiwan e richiede agli Stati Uniti di rispettare il principio della Unica Cina, di attuare con serietà gli impegni pertinenti, di smettere di ...