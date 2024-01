Ciclista di 37 anni ucciso a Milano dopo uno scontro a un incrocio | il semaforo era funzionante

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Un altroè stato investito enella notte a. Si tratta di un uomo di 37che, intorno alle 2.35, in viale Umbria all’altezza di via Pistrucci, nella zona Est del capoluogo lombardo, era a bordo della sua bici elettrica prima di scontrarsi con un auto. La conducente è scesa immediatamente dal suo mezzo per prestare i primi soccorsi, ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto e la bicicletta si sono scontrate all’altezza di un, ma ila quell’ora risultava però. Gli inquirenti ipotizzano quindi che una delle due persone sia passata con il rosso. Il 118, intervenuto sul posto, non ha potuto che constatare il decesso. La conducente, ...

