Ciclista 37enne investito e ucciso nella notte a Milano

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Un uomo di 37 anni è stato, la scorsa, a, mentre si trovava in strada a bordo della sua bici elettrica . L’auto si è fermata a prestare i primi soccorsi ma per lui non c'è stato nulla da fare. E’ accaduto alle 2.35 in viale Umbria all’altezza di via Pistrucci,zona Est del capoluogo lombardo. Secondo i primi accertamenti il semaforo in quel momento era...