Ciclismo su pista | quartetto femminile in finale | uomini per il bronzo Cresce il Team Sprint | Scartezzini ingenuo

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) In archivio la prima giornata degli Europei disuad Apeldoorn in Olanda. Nel velodromo neerlandese è iniziata la cinque giorni che riscriveranno tutte le gerarchie continentali della specialità. Italia che ottiene i risultati sperati dai quartetti; l’inseguimento a squadre(Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini) ottiene lacon il primo tempo in mattinata e battendo la Francia nella gara del pomeriggio; sarà sfida per l’oro con la Gran Bretagna. Jonathan Milan, Francesco Lamon, Davide Boscaro e Simone Consonni si giocheranno invece ilcon la Germania, ma possono essere discretamente soddisfatti di come si sono difesi senza Filippo Ganna e dell’inserimento di Boscaro. Nelmaschile ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:22 43.159 per la Gran Bretagna, che vince ma in maniera meno netta rispetto a quanto pronosticabile. E’ ... (oasport)

...soprannominato "Il Piccolo Diavolo Nero" perché scende insempre vestito di nero e perché fa mulinare le gambe a una frequenza impressionante. Sarà il primo "Diavolo" nella storia del, ...Tutto pronto, ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, per gli Europei disu, con l'agguerrita spedizione azzurra pronta a giocare le proprie carte. Ne farà parte, nonostante una caduta in allenamento nella scorsa settimana, la cuneese Elisa Balsamo , ...In archivio la prima giornata degli Europei di ciclismo su pista ad Apeldoorn in Olanda. Nel velodromo neerlandese è iniziata la cinque giorni che riscriveranno tutte le gerarchie continentali della s ...Non riesce la doppietta dell'inseguimento individuale per l'Italia agli Europei di ciclismo su pista di Apeldoorn. Jonathan Milan, Simone Consonni, Davide Boscaro e Francesco Lamon non riescono ad acc ...