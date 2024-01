Ciclismo su pista | le azzurre partono forte e sono in testa nell’inseguimento a squadre!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Arrivano subito ottime notizie in chiave azzurra nella sessione pomeridiana della giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 disu, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) fino a domenica 14 gennaio. L‘inseguimento a squadre femminile, una delle gare più attese dell’intera rassegna continentale in casa Italia, ha infatti regalato degli spunti molto incoraggianti in ottica medaglie. In qualificazione il quartetto tricolore composto da Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Letizia Paternoster e Vittoria Guazzini ha firmato il miglior tempo assoluto in 4’15?180, qualificandosi per le semifinali di stasera e restando dunque in corsa per il titolo europeo. Prestazione decisamente solida per le nostre portacolori, protagoniste di una notevole progressione a partire dal secondo chilometro (4° crono dopo 1000 metri) e soprattutto negli ultimi ...