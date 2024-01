Ciclismo su pista | Italia terza senza Ganna agli Europei nelle qualificazioni dell’inseguimento a squadre

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) La sessione pomeridiana della prima giornata dei Campionati2024 disuva in archivio ad Apeldoorn (Paesi Bassi) con un buon risultato per l’, che si dimostra competitiva anchela sua stella Filippoottenendo il terzo tempo assolutomaschile. Il quartetto formato da Davide Boscaro, Francesco Lamon, Simone Consonni e Jonathan Milan ha completato i 4000 metri in 3’52?940, tutto sommato un riscontro positivo considerando il momento della stagione e le pesanti assenze azzurre (oltre a, manca all’appello anche Manlio Moro) in questa edizione della rassegna continentale. La compagine nostrana è però molto lontana ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.39 Dentro la Gran Bretagna: Bigham-Hayter-Vernon e Wood in gara. 16.37 Belgio con il miglior tempo in ... (oasport)

...soprannominato "Il Piccolo Diavolo Nero" perché scende insempre vestito di nero e perché fa mulinare le gambe a una frequenza impressionante. Sarà il primo "Diavolo" nella storia del, ...Tutto pronto, ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, per gli Europei disu, con l'agguerrita spedizione azzurra pronta a giocare le proprie carte. Ne farà parte, nonostante una caduta in allenamento nella scorsa settimana, la cuneese Elisa Balsamo , ...Arrivano subito ottime notizie in chiave azzurra nella sessione pomeridiana della giornata inaugurale dei Campionati Europei 2024 di ciclismo su pista, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) fino a d ...Prima sessione pomeridiana in quel di Apeldoorn ad aprire gli Europei di ciclismo su pista. Le prime tre finali saranno in programma stasera, ma nel frattempo subito riscontri importanti anche in chia ...