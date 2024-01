Ciclismo su pista | Italia in finale per l’oro nel team pursuit femminile agli Europei! Domani sfida alla Gran Bretagna

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) L’centra la primadegli Europei disuad Apeldoorn. La ottiene il quartettodell’inseguimento a squadre, con Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster, chesi giocheranno il titolo contro la. Per il quartetto azzurro, titolare del miglior tempo dopo la fase di qualificazione del pomeriggio, il passaggioper il metallo più pregiato è arrivato faticando in maniera assai relativa. Il destino ci ha messo uno zampino fermando in partenza Marion Borras, facente parte del quartetto francese cheva l’per l’accesso all’ultimo atto. Con la Francia ridotta in tre unità sin da inizio ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:55 La giornata si concluderà con la corsa ad eliminazione maschile in cui l’Italia schiera Michele ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:22 43.159 per la Gran Bretagna, che vince ma in maniera meno netta rispetto a quanto pronosticabile. E’ ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:31 Lorkowska, Pikulik, Plosaj e Wankiewicz per la Polonia. Belgio che risponde con de Clercq, Jooris, ... (oasport)

...soprannominato "Il Piccolo Diavolo Nero" perché scende insempre vestito di nero e perché fa mulinare le gambe a una frequenza impressionante. Sarà il primo "Diavolo" nella storia del, ...Tutto pronto, ad Apeldoorn, nei Paesi Bassi, per gli Europei disu, con l'agguerrita spedizione azzurra pronta a giocare le proprie carte. Ne farà parte, nonostante una caduta in allenamento nella scorsa settimana, la cuneese Elisa Balsamo , ...Corsa su pista da 60 metri, salto in lungo, in alto, con l'asta, lancio del peso, disco, martello e giavellotto ...E' un Marc Marquez rilassato quello che ha parlato nel corso di un evento pubblicitario svoltosi a Madrid. Il pilota catalano si è detto carico per la nuova avventura in Ducati, ma anche consapevole d ...