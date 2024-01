Ciclismo su pista | il quartetto dell’inseguimento a squadre maschile si giocherà il bronzo contro la Germania agli Europei

Leggi su oasport

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Non riesce la doppiettaindividuale per l’Italiadisudi Apeldoorn. Jonathan Milan, Simone Consonni, Davide Boscaro e Francesco Lamon non riescono ad accedere alla finale per l’oro, ma in una formazione rimaneggiata confermano comunque di essere ad un livello buono, andandosi a giocare quantomeno il. In mattinata il terzo posto era stato foriero di buone soddisfazioni, ma negli scontri unouno le cose sarebbero cambiate. Soprattuttoildella Gran Bretagna, praticamente al completo (Daniel Bigham, Ethan Hayter, Ethan Vernon ed Oliver Wood) rispetto a quello azzurro a cui mancava il vagone più importante, quello di Filippo Ganna. Così gli azzurri sono usciti ...