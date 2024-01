Chiedono il pizzo ma la vittima li denuncia e li fa arrestare

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoHanno chiesto ilal titolare di un distributore di carburanti ma lui hato tutto e li ha fatti. E’ accaduto a Villaricca, in provincia di Napoli. Oggi i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli su richiesta della Dda, nei confronti di due persone – una sottoposta alla custodia in carcere, l’altra agli arresti domiciliari- gravemente indiziate del reato di tentata estorsione aggravata dalle modalità mafiose. Gli indagati, il 30 settembre scorso, avrebbero chiesto soldi al titolare dell’impianto per consentirgli di proseguire la propria attività, e lo avrebbero fatto sostenendo di appartenere ad un clan. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

