“Chiedevano la squalifica” | Fiordaliso parla con Beatrice e fa il punto della situazione al GF | “Li ho protetti ma mi sono stancata!” – VIDEO

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)ha rimproverato Letizia Petris. Dopo la nuova mancanza di empatiaconcorrente del Grande Fratello nei confronti diLuzzi (dopo il suo ingresso in Casa ha svelato di non sopportarla), Marina ha rimproverato la fotografa. “la”,difendeTu conavevi un rapporto bellissimo. Non voleva toccare un tuo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Come fanno a tutelarti quando dici e fai cose davanti alle telecamere Hai sentito che da fuorila! Non se ne sono resi conto A me sembra che sono già stati tutelati visto che ...Come fanno a tutelarti quando dici e fai cose davanti alle telecamere Hai sentito che da fuorila! Non se ne sono resi conto A me sembra che sono già stati tutelati visto che ...Un Napoli troppo brutto per essere vero quello che è naufragato definitivamente a Torino domenica scorsa. E così Walter Mazzarri pensa a qualche cambiamento ...Questo è il diario dei miei "pensieri", a partire dal luglio 2023, fino ad oggi, in ordine inverso. Per consultare l'archivio delle.