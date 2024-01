Chiara Ferragni scrive alla sè stessa bambina | di nuovo

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Dopo quella letta a Sanremo in diretta tv l’anno scorso, in questi giorniha deciso dire una nuova lettera a sé. La pubblichiamo. Ciao bimba, ho deciso dirti un’altra lettera. Ogni volta che penso a te mi viene da piangere, forse perché mi manchi o forse perché mi è appena arrivata la notizia di essere indagata per truffa aggravata. Sai, la gente mi conosce e fino a poche settimane fa mi chiedeva selfie insieme. E’ una bella sensazione venire apprezzata da milioni di persone, anche se io preferisco i milioni alle persone; poi sai, non piaccio proprio a tutti, specieProcura di Milano in questo momento. Ma piaccio a mee questo è un ottimo inizio, anche se non credo funzionerà come tesi della ...