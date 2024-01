Chiara Ferragni prova con i saldi on line | sconti fino al 60% I fan timorosi di acquisti nei negozi reali corrono a comprare contro gli haters

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 gennaio 2024)da qualche giorno a tornare al business, lanciando nelle sue storie Instagram quasi con timidezza iinvernali del brand che porta il suo nome, annunciando che glipossono arrivareal 60% del prezzo di listino. Non è partita bene la campagna deinei suoifisici a Milano e Roma, ma è possibile che oni clienti tradizionali ne approfittino, senza l’imbarazzo che potrebbe causare una sbirciata di persona nei. A metà prezzo abitini, felpe e intimo In realtà non sono tantissimi i prodotti scontati al 60%, e per lo più sono proprio i meno cari: lucidalabbra, ombretti, correttori, prodotti per il make up marchiati con l’occhio della ...