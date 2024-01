Chiara Ferragni | la class action da 1 | 6 milioni e il rischio rimborso del prezzo del pandoro Balocco

Leggi su open.online

(Di mercoledì 10 gennaio 2024) Unacontro. Che mira a far ottenere ildi un totale di 1,65di euro agli acquirenti delgriffato dall’influencer. A prometterla è il Codacons, che ha lanciato un’azione collettiva contro l’imprenditrice digitale per conto di tutte le parti lese dai presunti illeciti per cui indaga la magistratura». La cifra è stimata in base ai 290 mila pandori venduti nel 2022 su un totale di 362 mila. E si basa sulla differenza tra ilnormale del prodotto (3,68 euro) e quello firmato dalla moglie di Fedez. Ovvero 9,37 euro. «L’incremento di valore, complici i post dell’influencer, avrebbe fatto ritenere che la maggiorazione didi 5,69 euro fosse il valore ...